“La torta più bella” – Gara per i progetti di AltroDomani Onlus

Un pomeriggio dolce di solidarietà sulla bellissima costa delle Fornaci. Una giuria selezionata premierà la torta più bella tra tutte quelle preparate dai partecipanti, appassionati dilettanti e professionisti, riuniti in nome della competizione e della beneficenza.

La manifestazione, giunta alla nona edizione, permetterà di sostenere le attività di AltroDomani Onlus e, come già avvenuto nelle edizioni precedenti, al termine della gara saranno distribuite fette di torta allo scopo di raccogliere fondi per i progetti dell’associazione volti alla ricerca, assistenza e promozione sociale. AltroDomani Onlus è nata a Torino da genitori di ragazzi affetti da malattie neuromuscolari e sarà presente con un punto informativo per contatti e maggiori approfondimenti.

La partecipazione è aperta a tutti. Saranno premiate le prime tre torte classificate. Inoltre è possibile approfittare dell’evento per concedersi una giornata di mare: i Bagni Marinella metteranno a disposizione ombrelloni, sdraio e lettini a prezzi speciali fino ad esaurimento.

Per iscrizioni e prenotazioni contattare Francesca 3474353760