“La Terza Età, questa sconosciuta”

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali nell’ambito del “Progetto Anziani”, si propone di fornire indicazioni, consigli e buone pratiche per la Terza Età. Saranno presenti la dottoressa Paola Cavagnaro (geriatra), il T.d.R. Giuseppina Castiglia e la dottoressa Lucia Briatore (diabetologa e nutrizionista). Introduce l’assessora alle Politiche Sociali Ester Cannonero.

I relatori illustreranno le principali cause dei disturbi legati alla Terza Età, gli stili di vita corretti per conservare la salute, i regimi alimentari consigliati per un invecchiamento sereno, le terapie per alleviare le principali patologie tipiche dell’età anziana e semplici esercizi da svolgere in via preventiva per mantenersi in forma e in movimento.

Prossimo appuntamento del progetto martedì 20 febbraio alle ore 16:30 presso il Centro Anziani di via Milano con “Un pomeriggio al Centro Anziani in allegria!”, con la partecipazione e la collaborazione del Centro Ragazzi Comunale Kaleidos.