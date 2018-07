“La storia del Rock incontra Battisti” a Vado Ligure

Grande spettacolo dedicato ad uno dei cantanti più importanti della musica italiana, Lucio Battisti, organizzato da Radio Savona Sound insieme alla nota band dei Groove Monkey, con il patrocinio del Comune di Spotorno, per omaggiare il cantante nella ricorrenza del ventennale della sua scomparsa.

Sarà un concerto unico in cui si ripercorreranno le origini musicali del grande artista, dai brani degli esordi al contesto musicale internazionale che ha influenzato così tanto la sua musica, tutto questo in un mix di suoni, luoghi e atmosfere, un connubio eccezionale di storie e canzoni, raccontate da due grandi esperti musicali quali Mr. Rock e Alfa (storiche voci e speaker radiofonici) e suonate ed interpretate da una delle più acclamate band di blues&rock della riviera, i Groove Monkey, composti dal noto chitarrista Matteo Garbarini, chitarra e voce, Fabio Oliva al basso e dal maestro Filippo Piluso alla batteria.

Gli spettatori saranno poi al centro di questo viaggio senza tempo nella musica di una delle più grandi leggende Italiane, il grande Lucio Battisti.

Il peso che ha avuto il Battisti musicista sull’evoluzione del Rock in Italia è uno dei punti fermi nella storia di questo fenomenale artista. Nessun altro è riuscito nel corso degli anni ad influenzare con le sue intuizioni intere generazioni di musicisti che con lui hanno collaborato prima di avviarsi a carriere soliste di tutto rispetto: basti pensare al Beat Italiano degli Equipe 84 o al country rock dei primi Dik Dik o ancora al nucleo della Pfm che con Battisti collaborò nel 1970.

Durante gli anni ’60 (e anche dopo) le canzoni di Battisti sono state musicalmente ispirate dal rock inglese, dal rhythm and blues di matrice americana e dal Folkblues rurale. L’incontro tra il grande Rock e Battisti verrà raccontato per la prima volta interpretando alcuni dei brani del musicista Italiano in una versione che ne metterà a nudo le origini grazie all’arrangiamento dei Groove Monkey e al racconto dei due esperti musicali Alfonso Amodio e Marco Pivari. Ne verrà fuori un ritratto inedito di Battisti e dei suoi capolavori come mai prima si sono ascoltati.