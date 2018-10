L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte organizza un incontro di studio sul tema “La sicurezza sul lavoro in Valbormida: testimonianze e prospettive” mercoledì 7 novembre dalle ore 9:30 presso l’aula magna della Scuola di Polizia Penitenziaria in largo Caduti del Corpo di Polizia a Cairo Montenotte.

Il prossimo anno ricorrerà il quarantesimo anniversario dell’esplosione del Reparto Cloruro di Alluminio dell’ACNA di Cengio l’11 maggio 1979. Partendo da questo episodio tragico e mai definitivamente chiarito questa “lezione aperta” vuole approfondire l’evoluzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro e verificare lo stato degli atti odierno sul tema in Italia (720 morti sul lavoro nell’ultimo anno) e nel comprensorio del Bormida (dove due giovani hanno perso la vita a distanza di pochi mesi durante la prestazione lavorativa).

Luigi Pregliasco e Pasqualino “Adriano” Tardito, membri del Consiglio di Fabbrica dell’ACNA nel ’79, illustreranno agli studenti e agli intervenuti i risultati dell’inchiesta, rimasta finora inedita, che per conto del sindacato aziendale condussero tra i 50 lavoratori del reparto subito dopo lo scoppio per comprendere le cause reali dell’esplosione e analizzare le condizioni di lavoro all’interno del gruppo.