“La psicoanalisi cambia?” – La psicoanalisi lacaniana e il discorso contemporaneo

La Segreteria della Scuola Lacaniana di Torino in collaborazione con la Libreria Ubik di Savona organizza un incontro per discutere da un punto di vista clinico e teorico sull’attualità della psicoanalisi. Un seminario itinerante interregionale che ha coinvolto varie città italiane quali Asti, Cuneo, Vercelli, Aosta. Giovedì 24 maggio sarà Savona ad ospitare il seconco appuntamento previsto.

Si tratterà il tema dei sintomi contemporanei così come questi si presentano nell’esperienze quotidiane individualmente e nei legami sociali, quali gli effetti di trasformazione del disagio, in particolare presso i più giovani e la loro implicazione nella diagnosi e nella cura.

L’incontro metterà in luce come lo psicoanalista si rapporti alle sofferenze della contemporaneità considerando il sintomo nel suo versante di risorsa, in un tempo in cui sempre più considerato nemico da abbattere, eliminare e ingabbiare in categorie diagnostiche costantemente riviste e ampliate, poiché fanno fatica a rendere conto della singolarità e delle risposte soggettive dell’uno per uno.

Si metterà in rilievo la lettura che la psicoanalisi lacaniana può offrire dei sintomi contemporanei che si manifestano sempre più nel loro versante di godimento, come ben dimostrano le dipendenze da oggetti, ludopatie e altro.

Partecipano i dottori Maria Bolgiani (psicoanalista e membro SLP e AMP), Antonello Raciti (psicoanalista e membro SLP) e Norma Stalla (psicoterapeuta Orientamento Lacaniano e psicologa). Presiede la dottoressa Maura Musso.