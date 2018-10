La Profumeria Dellepiane festeggia la riapertura del negozio di piazza Marconi

La Profumeria Dellepiane festeggia la riapertura del negozio di piazza Guglielmo Marconi a Savona al termine dei lavori di restyling.

Saranno presenti anche make up artisti di MAC, Yves Saint Laurent, Lancôme e Armani, che si renderanno disponibili per truccare gratuitamente giovani e signore presenti. Inoltre per le prime 150 clienti in regalo un luxury box contenente alcuni prodotti firmati Yves Saint Laurent, Lancôme o Armani.

Madrina dell’evento sarà la showgirl argentina Cecilia Rodriguez.

Aperitivo e buffet di benvenuto.