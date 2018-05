“La presenza di Lei” – Mostra d’arte sulle donne

La presunta assenza delle donne dalla storia dipende unicamente dagli strumenti con cui la ricerca storica viene compiuta. Si dice che le donne mancano dai documenti ma ciò che è stato considerato e documento è stato sufficientemente indagato, considerato, vagliato, contestato?

Assumendo un punto di vista interdisciplinare, lavorando con materiali considerati spesso ambigui, come i resti delle civiltà storiche e delle culture materiali (di cui spesso si è perso non solo l’uso ma anche la conoscenza), interrogando le arti plastiche, la pittura e le sapienti narrazioni che traggono da storie considerate favole un sostrato di verità occultato, non c’è nella storia alcuna assenza delle donne, semmai una vera e radicata presenza.

Occorre però rivedere la questione delle fonti, allargando l’orizzonte oltre il già visto e catalogato, frequentando la storia nei suoi recessi, ripostigli e labirinti, andando nelle sue viscere, dove la verità risuona di nomi mai sentiti eppure stranamente familiari, presenze corpose ma diàfane, come incontrate in sogno. Fino a fare di se stesse il documento, dove questo manchi, certo la più scomoda delle posizioni ma la più necessaria, quando la verità cercata è dentro la nostra stessa storia, poiché della storia facciamo parte come cellule di un organismo.

Le artiste che espongono nella mostra di indagare la presenza femminile nella storia, di donarci un loro punto di vista sulla continuità della presenza delle donne nel tempo: un segno femminile che ci parli di come ci siano sempre state, sulla scena del tempo, ma come oggetti poco illuminati, figure sfocate non per loro natura, anzi questa piuttosto brillante, ma per l’avidità di un altro sguardo di proiettare fasci di luce su altro.

Attraverso l’arte un affondo nella storia: “La presenza di Lei”, a cura di Gabriella Freccero.

Inaugurazione sabato 26 maggio alle ore 18:30 presso Il Labirinto in via Famagosta 10.