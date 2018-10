La pianista Diana Nocchiero in concerto all’Auditorium San Carlo

Mercoledì 7 novembre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo la pianista ragusana Diana Nocchiero eseguirà uno dei massimi capolavori della letteratura pianistica, l’integrale dei Préludes di Claude Debussy, di cui quest’anno si ricorda il centenario della scomparsa.

I brani di Debussy saranno preceduti da una piccola selezione dei “Péchés de vieillesse” di Gioacchino Rossini, di cui quest’anno si ricorda il centocinquantesimo anniversario della scomparsa, una raccolta di 150 pezzi vocali e per pianoforte solo, composti a Parigi dopo il ritiro dalle scene teatrali del grande compositore pesarese.

DIANA NOCCHIERO, pianoforte

G. Rossini, Péchés de vieillesse

C. Debussy, Préludes Deuxième livre

INGRESSO € 15

Si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio Musicale “A. Vivaldi” di Novara. Ha tenuto numerosi concerti come solista, in diverse formazioni cameristiche e ha suonato come solista con numerose orchestre: Orchestra Nazionale di Malta, London Musical Arts String Orchestra, Orchestre Philarmonique du Nouveau Monde di Montreal, Orchestra “I Maestri” di Londra, I Virtuosi di Praga, Orchestra Filarmonica di Bacau (RO), Orchestra Filarmonica di Vidin (BG), Orchestra Filarmonica di Kharkov (UK), Orchestra “Accademia Musicale Siciliana”di Palermo, Orchestra “J. S. Bach” di Buenos Aires, ecc.

Ha suonato per prestigiose associazioni in Italia e all’estero esibendosi in importanti sale come S. Martin in the Fields (Londra), Eglise Saint Merry (Parigi), St. John’s Smith Square (Londra), Steinway Hall e Klavierhaus (New York), Library and Archives Canada Auditoriun (Ottawa), ORF (Vienna), Teatro Alfieri (Torino), Salon Dorado de la Prensa (Buenos Aires), Mainichi Culture Center di Osaka (Giappone), Conservatorio di Musica di Singapore, ecc…

Suoi concerti sono stati trasmessi da varie radio e televisioni in Italia e all’estero; recentemente è stata invitata al concerto di Natale organizzato dalla Radio Televisione Austriaca (Orf) a Vienna, evento che è stato trasmesso in eurovisione dalla maggior parte delle radiotelevisioni europee tra cui la BBC per l’Inghilterra, l’ORF per l’Austria, la RTVE per la Spagna e numerose altre emittenti.

Viene regolarmente invitata come membro di giuria in concorsi nazionali ed internazionali e come docente in varie Master Class in Italia e all’estero (Spagna, Romania, Giappone, Singapore).