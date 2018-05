Nella Sala Mostre del Palazzo della Provincia si svolgerà il convegno “La Pesistica Olimpica, uno sport per tutti gli sport e per tutte le età”, organizzato dal Comitato Regionale Fipe Liguria. Il convegno ha come obiettivo la diffusione della conoscenza della pesistica olimpica come sport di preparazione per tutti gli altri sport sia a livello assoluto che giovanile.

Presenzieranno relatori d’eccezione quali il presidente della Federazione Pesistica Italiana ed Europea Antonio Urso, lo psicologo e psicoterapeuta delle squadri nazionali olimpiche e paralimpiche di pesistica e badminton, dottor Francesco Riccardo, e il direttore tecnico della Rari Nantes Savona Claudio Mistrangelo.

L’iniziativa ha il patrocinio di Comune e Provincia di Savona e CONI Comitato Regionale Liguria, dei corsi di studio in Scienze Motorie dell’Università di Genova, del Comitato Ligure Libertas e dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – sezione “Roggero” di Savona.

Programma

ore 9 apertura e saluti autorità

ore 9:15 Claudio Mistrangelo, “La forza negli sport di squadra: un esempio la Pallanuoto”

ore 9:45 domande del pubblico

ore 10 Francesco Riccardo, “La psicologia al servizio dello sport”

ore 10:30 domande del pubblico

ore 10:45 Antonio Urso, “Il movimento quale processo evolutivo nella vita e nello sport”

ore 11:30 domande del pubblico

ore 11:45 conclusioni

ore 12 chiusura