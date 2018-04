“La Pentola della Strega” – Minicorso sulle erbe selvatiche commestibili

Minicorso per imparare a riconoscere e utilizzare in cucina le erbe spontanee che la primavera ci offre. Spesso infestanti e invadenti le “erbacce” sono le piante per le quali non è ancora stato individuato un uso oppure è stato dimenticato: in tempi meno moderni e artificiali nelle campagne queste erbe erano ben conosciute e, tolte a mano dagli orti e dagli incolti, venivano utilizzate come verdure.

L’evento organizzato si ispira a questo antico sapere attualizzandolo: ecco quindi che questi ingredienti selvatici donano gusti dimenticati e quindi “nuovi” ai piatti più svariati, adatti anche ai vegetariani. “La Pentola della Strega” è un progetto volto a diffondere la conoscenza e l’utilizzo delle erbe selvatiche commestibili, curato dallo studio naturalistico Serinus con l’Associazione Mediterranea APS.

La guida ambientale escursionistica che conduce la passeggiata è l’agronoma Francesca Magillo, naturalista botanica e raccoglitrice autorizzata. Le passeggiate de “La Pentola della Strega” sono in rete con altri eventi escursionistici gestiti in maniera coordinata dalle Guide Ambientali Escursionistiche del Finale all’interno del programma “Finale Natura – Landscape & Archeotrekking”.

Iscrizioni entro le ore 19 del 19 aprile (massimo 20 partecipanti)

Costo 20 € a persona, comprensivo di escursione guidata (una facile camminata per sentieri con pause raccolta), materiale fotografico per il riconoscimento delle erbe più interessanti e apericena a base di erbe con stuzzichini, primo, secondo e contorno, dolcino, preparata con la preziosa collaborazione della Polisportiva Rialtese