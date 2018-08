“La Notte dei Tributi” – La storia del rock è a Varazze

La storia del Rock arriva a Varazze con la musica dei Pink Floyd, Queen e Led Zeppelin. Giovedì 9 agosto dalle 21:30 alle 24 sul Molo Marinai d’Italia si renderà omaggio a questi grandi artisti con “La Notte dei Tributi”, esibizione di tre delle migliori tribute band italiane: Outside the wall (Pink Floyd), Led-n-Roll una tribute band dedicata ai grandi Led Zeppelin, Radio Gaga (tributi ai Queen).

Solo in pochi sono riusciti a rendere giustizia a questi artisti, anche se in tanti hanno cercato di imitarli. La Notte dei Tributi non è solo una serata di cover, non è solo un concerto, ma un vero show, che vi farà ballare a ritmo delle canzoni che hanno fatto la storia del rock. Un rock inglese made in Liguria, infatti le Tribute band che suoneranno sono tutte liguri.

Gli Outside the Wall da oltre 15 anni si esibiscono con spettacoli (sempre rinnovati) monotematici sui Pink Floyd. Il repertorio proposto è quello della produzione discografica che va dal 1971 al 1979 periodo d’oro della band Britannica. La formazione è composta da Renato Pastorino (chitarra e voce), Lorenzo Gazzano (tastiere), Fabio Cecchini (basso), Mauro Vigo (batteria), Elisabetta Rondanina (voce), Martin Grice (storico membro dei Delirium) al sax. Lo show è completato da scenografie, proiezioni, effetti sonori e molto altro.

Led-n-Roll una tribute band dedicata ai grandi Led Zeppelin che dal 2007 è attiva principalmente in Liguria e Piemonte. Il suo repertorio è per la totalità estrapolato dai primi cinque album della band britannica e i nostri Live sono molto coinvolgenti e ricalcano quelle sonorità che hanno reso i Led Zeppelin una delle rock bands più importanti nel mondo. Presenti in molti “Tribute Festival” abbiamo sempre curato anche lo spettacolo visivi avvalendosi di scenografie ed abiti a tema. Ormai al decimo anno di attività siamo una realtà che continua motivata da una grande passione. La formazione è composta da Roberto Bruccoleri – voce, Roberto Magnani – chitarra, Fabio Cecchini – basso, Mauro Vigo – batteria.

I Radio Gaga nascono ufficialmente nell’aprile 2001 da un’idea dell’ex Batterista Marco Biggi e di Giorgio Pezzi che concepiscono fin dall’inizio uno spettacolo costituito esclusivamente da brani tratti dal repertorio dei Queen già dagli esordi i Radio Gaga propongono la formula del tributo presentando i più grandi successi del famoso gruppo d’oltre manica eseguendoli completamente dal vivo e senza ausilio di nessuna sequenza o parte preregistrata. I Radio Gaga sono Giorgio Pezzi – voce/percussioni, Fabrizio Argenziano – basso/voce, Fabio “Cannetta” Perissinotti – chitarra/voce, Roberto Maragliano – batteria/voce, Elisabetta Rondanina – cori e voce soprano.