La Notte Bianca di Celle Ligure

La notte prende vita a Celle Ligure, martedì 21 agosto, con la settima edizione della Notte Bianca organizzata da Consorzio Promotur e Comune di Celle Ligure. Dalle 19 nel centro storico e sul lungomare, spettacoli, gastronomia e shopping di qualità. Punto forte della serata saranno le proposte enogastronomiche di ristoranti, bar, stabilimenti balneari, focaccerie e gastronomie, che prenderanno per la gola i visitatori con prodotti di qualità all’insegna del migliore streetfood.

I punti ristoro quest’anno saranno 30: all’inizio del centro storico in via Ciambrini troveremo la Pescheria Friggitoria Franca Stelin (pasta fredda melanzane e tonno, polpette di acciughe, polpette di nasello e baccalà, vino Maniman e Bullezumme Cantina Bruzzone e birra Maltus Faber). La prima parte di Via Boagno ospita la Bistronomia di Emi (tartare di carne, bicchieroni di frutta, pigato e vermentino bio Sommariva, birra artigianale Agrobirrificio Altavia), il Bar Focacceria I Giascia (praline di pasta di patate e salsiccia, insalate di cereali, focaccia alla Nutella, birra Hacker Pschorr Gold) ed il Ristorante ‘A Lanterna (conetto di panissa fritta, acciughe panate alle erbe, bruschetta pomodoro, burrata e acciughe salate, pigato e vermentino Az. Agr. San Dalmazio, Albenga). Proseguendo sulla via troviamo il Ristorante 27 Food and Drinks (panino con salame della duja e gorgonzola della Latteria Sociale di Cameri e birra artigianale Birrificio Oltrepo), l’Antico Bar Nazionale (fantasia di cocktail), il Bar ‘A Battigia (panino con hamburger, crepes prosciutto e formaggio, birra Forst, pigato Az. Agr. Turco e bianchetta Cantina Bruzzone) e Ricky e Mary Pasta Fresca (lasagne al pesto, paella, panissa e sangria).

Proseguendo verso piazza Sisto IV si incontreranno l’Hosteria La Pesca (fusilli integrali con carbonara di tonno, bianco del Monferrato Cantina Vinchio e Vaglio, Asti) la Focacceria della Piazza (focacce al formaggio, pizza, focacce varie e bombolotti di Beppe), Bagni Vittoria (hamburger di fassona con bacon croccante, panini con salsiccia, patatine fritte, birra alla spina Poretti 4 luppoli, cocktail station), Bagni Olimpia (fagottini ripieni di verdura e formaggio filante, insalata di baccalà alla catalana, birra alla spina Poretti 4 luppoli, sangria e vino bianco), il Bar Milano (frittura di totani e ciuffetti, prosecco Val d’Oca). Sulla passeggiata ci saranno i Bagni Stella del Sud (trofiette al pesto con patate e fagiolini, focaccette e panissa, pigato e vermentino Az. Agr. Sancio), i Bagni Italia (acciughe marinate, blinis con salmone, salsa allo yogurt e finocchio, spiedino di gamberi in crosta di sesamo, birra alla spina), i Bagni Luciani (paella), i Bagni Ellida (minestrone alla genovese, polpettone, stoccafisso accomodato, birra Heineken e vino bianco), il Ristopub La Ghironda (panino con salsiccia classica, salsiccia aglio e prezzemolo e salsiccia tricolore, birra chiara Foster lager, doppio malto Slalom Strong e rossa d’abbazia Ciney) ed i Bagni Angelo (birra artigianale Birrificio 019, Savona e tris di bruschette).

Si continua in piazza del Popolo, con il Bar 27 (cocktail e rock and roll), il Roxy Bar (white party con antipasti misti spagnoli, paella, sangria, prosecco, birra + menù bimbi su prenotazione e d’asporto), il Bar Focacceria Tutt’Intorno (focaccia al formaggio, birra alla spina, chiara e ambrata), il Ristorante Meta (panino farcito con pancia di fassona alle spezie dolci, cipolla agrodolce e salsa verde), il Ristorante Il Bagatto (frittelle di baccalà, pasta alla mediterranea, pigato dell’Azienda Agricola Durin). Proseguendo su via Pescetto verso la zona di San Bastian si incontreranno la Trattoria di Mare La Risacca (tortino di brandacujun su crema leggera all’acciuga, barchetta di panissa, vino Mare mosso e Carugio, Terre di Mare Arrigoni), il Ristorante Mille Volte (spiedino di mare e ananas caramellato, pizza calamari e gamberi), Ristorante Intralcio (cozze al verde e ravioli fritti), il Ristorante San Bastian (calamari fritti e panissa) e il Public (zucchine ripiene di scamorza, salsiccia e patate, selezione di birre, cocktail). Si chiude ai Piani di Celle con il Bar Gelateria Igloo e la sua Festa di Pino il Pinguino.

Dalle ore 18, mercatino dell’artigianato sul lungomare Crocetta: un centinaio di stand con mille idee regalo, tutte fatte a mano, a partire dal molo centrale fino ai Piani. Si potranno ammirare ed acquistare prodotti realizzati in paste sintetiche o con materiali di riciclo, oggetti in vetro, legno e ceramica, accessori in pelle, stoffa e lana, lavori ai ferri o all’uncinetto, e poi ancora composizioni floreali, dipinti, bijoux, senza dimenticare il cucito creativo, il découpage e il cartonaggio, insomma mille prodotti nati esclusivamente dalla passione per il lavoro manuale e dall’amore per l’artigianato. Sul molo centrale, giochi gonfiabili, tappeti elastici e truccabimbi per la gioia dei più piccoli.

E naturalmente tanta musica!! Blues, rock, swing, rock and roll, acustica, dj ad animare gli angoli più suggestivi del centro storico. Prossimo grande appuntamento gastronomico, sabato 1 settembre con la Notte Viola!

Info: I.A.T. Celle Ligure, tel. 019/990021 infoturismocelle@comunecelle.it

Consorzio Promotur, tel. e fax 019/991774 celle_promotur@libero.it

Seguici su Facebook (WCELLE) e Instagram (W_Celle)