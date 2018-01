La Mostra della Bibbia

Alla Mostra sono esposte oltre 1000 Bibbie. Sono presenti esemplari a partire dagli incunaboli (anno di stampa 1482 e 1500) fino a quelli dei nostri giorni. Rotoli ebraici manoscritti su pergamena, testi in latino, greco, molti in italiano ed in tantissime altre lingue.

Alla Mostra si può anche vedere in funzione una riproduzione del Torchio di Gutemberg, inventore della stampa. Una serie di 50 pannelli esplicativi oltre a curiosità quali la Bibbia più piccola del mondo visibile al microscopio, una riproduzione del Tabernacolo ed altro.

Correlate alla Mostra si svolgeranno due conferenze, sabato 6 e 20 gennaio alle ore 17; ed un concerto domenica 21 gennaio alle ore 17