“La Mongolfiera delle Idee” al Palazzo del Tribunale

Torna la rassegna “La Mongolfiera delle Idee” rivolta alle attività del percorso museale del Palazzo del Tribunale. I laboratori didattici sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e hanno l’intento di far conoscere i segreti di uno degli edifici più antichi e interessanti della Liguria di Ponente. La rassegna è organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga e promossa dalla Compagnia San Paolo e dal Comune di Finale Ligure.

Programma

ore 10 “Monta e smonta il Palazzo”

Benedetto Andrea Centurione visse e governò il palazzo alla fine del ‘700 e fu responsabile di molti cambiamenti architettonici dell’edificio che allora versava in uno “stato disastroso”. Sarà lui, attraverso la costruzione di modellini, ad accompagnare i bambini nella turbolenta storia architettonica del Palazzo del Tribunale e di Finalborgo dal ‘300 all’inizio dell’800. L’attività prevede anche un sopralluogo nelle piazze e vie di Finalborgo a caccia dei pezzi mancanti!

Durata: 1,30 ora circa

ore 12 visita guidata con caccia al tesoro

La visita permette di scoprire non solo le bellezze artistiche del Palazzo ma anche le fasi storiche e sociali che hanno contraddistinto il territorio finalese negli ultimi 700 anni. L’itinerario del museo verrà allestito con materiale audiovisivo appositamente pensato per i bambini e attraverso una divertente caccia al tesoro potranno scoprire i misteri e i personaggi che hanno abitato il palazzo.

Durata: 1 ora circa

ore 15 “Quando un’ora durava 35 minuti – Il tempo nel Medioevo”

Oggi ci sembra del tutto normale che il giorno si divida in 24 ore della stessa durata e che l’anno sia composto da 12 mesi. Ma nel Medioevo non era affatto così. Il laboratorio, partendo dai resti di un affresco presente nel Palazzo, porta i bambini alla conoscenza di come erano regolati i giorni, le ore e i mesi. Scopriranno l’utilizzo della meridiana e della raffigurazione dei calendari analizzando il significato dei simboli che li rappresentano.

Durata: 1,30 ora circa

ore 17 visita guidata con caccia al tesoro

Biglietti: intero 7 €, ridotto 6 € per soci CAI, FAI e tesserati #iovivoilteatrodelleudienze

È consigliata la prenotazione