“La modista raggiratrice” di Giovanni Paisiello al Teatro Chiabrera

La Stagione Autunno 2018 dell’Opera Giocosa di Savona al Teatro Chiabrera inizia mercoledì 17 ottobre alle ore 20 con la prova generale aperta al pubblico dell’opera buffa in tre atti “La modista raggiratrice” di Giovanni Paisiello, con la direzione d’orchestra di Giovanni Di Stefano, la regia di Jacopo Marchisio, l’Orchestra e i Solisti del Conservatorio “Puccini” della Spezia. Si tratta di una nuova produzione dell’Opera Giocosa che il giorno dopo, giovedì 18 ottobre, verrà proposta al pubblico delle scuole.

Madama Perlina (di mestiere “scuffiara”, oggi diremmo modista) è innamorata di un vicino di casa, Don Gavino, che si vanta di essere un buon insegnante di latino per i suoi scolari. In realtà è un imbroglione, e non si accorge assolutamente dell’amore della Scuffiara. Gianferrante e Don Mitridate a loro volta sono innamorati della Scuffiara, anche se in realtà sarebbero promessi sposi delle due aiutanti della Scuffiara, Chiarina e Ninetta.

La commedia si basa tutta sugli equivoci, gli errori, le minacce di duello, le gelosie delle donne, fino a che tutto finisce col più classico “lieto fine”: ognuno sposa chi doveva sposare e anche la Scuffiara sposa finalmente Don Gavino. La farsa mescola, come si usava a Napoli a quell’epoca, dialetto napoletano e italiano; non mancano anche frasi in latino maccheronico, in un francese e in una spagnolo pieni di errori.

Belli i pezzi di assieme che chiudono il primo e il secondo atto. Fra le arie ce n’è una che usa la melodia (che era stata in origine un canto arabo delle crociate), che aveva grande fortuna e all’inizio del 1700, in varie edizioni in lingue diverse.

“LA MODISTA RAGGIRATRICE” di Giovanni Paisiello

Maestro Direttore Giovanni Di Stefano

Regia Jacopo Marchisio

Orchestra e solisti del Conservatorio “Giacomo Puccini” de La Spezia

Produzione Opera Giocosa

Interpreti Oksana Maltseva (Madama Perlina), Liu Shicao (Gianferrante), Emil Abdullaiev (Don Gavino), Emut Gurbuz Seydialiogu (Don Mitridate), Ozce Durmaz (Chiarina), Wang Yuxixi (Ninetta) e Xuan Yin (Ceccetto).