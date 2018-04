La magia dei falchi a Boissano

Il Comune di Boissano, in collaborazione con la proloco, l’Asd Atletica Arcobaleno e l’Asd Atletica Run Finale organizzano per domenica 29 aprile, nella splendida cornice dell’impianto sportivo intercomunale di Boissano, sito in via Marici, una giornata incontro tra falconeria e atletica.

Dalle 10 i Majestic Falconry di Busca (CN) daranno spettacolo con i loro meravigliosi rapaci: gufi, civette, barbagianni, poiane, aquile, avvoltoi e falconi d’alto volo. e cercheranno di sensibilizzare i giovani al rispetto degli animali e dell’ambiente, facendo conoscere loro queste specie di uccelli.

Dalle 14 l’Atletica Arcobaleno organizza attività ludico/sportive per i ragazzi, dai 5 anni in su, anche non tesserati, per avvicinarli all’attività sportiva. Sarà possibile pranzare sul posto grazie alla disponibilità dell’Atletica Arcobaleno.

Nel pomeriggio le attività di dimostrazione dei falconieri continueranno.

L’impianto sportivo intercomunale di atletica leggera si trova a Boissano ed è gestito in forma convenzionata dall’associazione Atletica Arcobaleno di Savona.

Punta di diamante del comprensorio è dotato di una pista di atletica a sei corsie in colato TiPiEsse; terreno di gioco in erba naturale; pedane per il salto in lungo e salto triplo; pedane per i lanci del peso, disco, martello e giavellotto; pedana e materasso per il salto in alto; spogliatoi e sala medica con possibilità di assistenza fisioterapica; sala di muscolazione.

E’ facilmente raggiungibile sia da Loano che da Toirano, a soli due chilometri dall’uscita autostradale di Borghetto Santo Spirito.