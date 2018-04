Atletica Arcobaleno Savona e Atletica Run Finale, supportati dai volontari del Super Boissano Team e della Pro Loco e dal Comune di Boissano, scendono in pista per una novità assoluta: va in scena, infatti, presso l’impianto intercomunale di atletica leggera in via Marici, l’evento “La Magia dei falchi a Boissano”, con la partecipazione di Majestic Falconry di Busca.

Alle ore 10 e alle ore 15:30 momenti di spettacolo dei falconieri con dimostrazioni di volo dei loro meravigliosi rapaci.

Alle ore 14 attività ludico sportive per giovani e giovanissimi, fascia 14 – 12 anni: un’occasione per avvicinarsi all’atletica leggera provandone le discipline e vivendone appieno l’ambiente grazie al supporto di Istruttori qualificati.

Binomio sport – turismo ancora una volta al centro degli obiettivi degli organizzatori. L’impianto di Boissano vive quindi una nuova “prima volta” grazie a questo evento misto che fa seguito, in questo 2018, al primo grande successo organizzativo del meeting di apertura svoltosi lo scorso 24 marzo, che ha registrato oltre 500 adesioni. Nel periodo pasquale hanno usufruito della struttura anche circa 100 atleti di 4 team stranieri provenienti da Svizzera e Germania.