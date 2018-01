La Luna diventa rossa

“Super Blue Blood Moon”, si legge sul sito della NASA: tutto questo è previsto per mercoledì 31 gennaio. Super Luna è la Luna piena al perigeo: lo è stata il 3 dicembre e il 1° gennaio, in realtà questa volta il perigeo sarà la mattina del 30 gennaio, per cui la Luna non è veramente super ma quasi.

La Luna blue è invece la seconda luna piena nello stesso mese: a gennaio la Luna è stata piena il 1° e lo sarà di nuovo il 31. “Blood” o “rossa” la Luna lo diventa durante le eclissi totali: in effetti il 31 ci sarà un’eclissi totale, però la totalità inizierà alle 13:51:47 e terminerà alle 15:07:51 ma a Savona la Luna sorgerà solo alle 17:45, per cui l’eclissi non sarà visibile.

L’Associazione Astrofili Orione organizza un caffè astronomico presso il Bar Ritz in via Ratti per seguire l’eclissi in diretta streaming dall’Australia e dall’Alaska, da dove sarà visibile l’intero fenomeno. Sarà anche possibile seguire l’evento dai siti Internet www.astrofiliorione.it e www.ugoghione.it, seguendo il link “Iniziative astronomiche” e “31 gennaio”.

Per vedere un’eclissi di Luna dall’Italia bisognerà aspettare il prossimo 27 luglio alle ore 21:30: anche il pianeta Marte splenderà molto vicino alla Luna perché sarà quasi all’opposizione.