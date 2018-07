La Frastuono Marcing Band a “Pesto d’Amare”

Spettacolo itinerante della Frastuono Marching Band, ensemble di strumenti aerofoni e a percussione della Società Filarmonica di Finalborgo, che animerà musicalmente la grande festa di “Pesto d’Amare”, appuntamento dedicato al pesto artigianale organizzato grazie all’Associazione Garosci de Pia con la preziosa collaborazione delle Condotte Slow Food di Finale – Albenga – Alassio e di Savona.

Musica e performance coreografiche per donare freschezza a brani eterogenei ma soprattutto ritmici (popolar music e folk etnica: boogie woogie, bluse, dixieland, funk, jazz, rock, soul, swing, twist) per accompagnare i visitatori nella loro girovagante degustazione di antipasti, primi piatti fatti a mano, come i buonissimi mandilli dalla caratteristica forma a fazzoletto o le Piccagge matte, nonché secondi tra sapori di mare e terra.

Esecuzione musicale di puro intrattenimento all’insegna del motto della band “Divertirsi per divertire!”.