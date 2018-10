“La fine del mondo” – Spettacolo d’apertura di stagione al Teatro delle Udienze

Sabato 13 ottobre alle ore 21 si darà il via alla stagione teatrale 2018 – 2019 del Teatro delle Udienze di Finalborgo, organizzata dall’Associazione Culturale Baba Jaga, con direttori artistici Maria Grazia Pavanello e Chiara Tessiore e promossa dal Comune di Finale Ligure.

Si debutterà con “La fine del mondo”, spettacolo conclusivo del laboratorio teatrale adulti dell’anno 2017 – 2018 sotto la regia di Chiara Tessiore, con Chiara Tessiore, Franco Barone, Nereo Camuzzini, Francesca Nodari, Gianluca Pallomo, Ilaria Persico, Cristina Pirolli, Alberta Pollero, Maurizio Ravera, Rebecca Zuccotti.

L’armonia celeste è scossa da un grave problema che affligge la Terra: dei fastidiosi pidocchi chiamati “uomini” la stanno pian piano uccidendo. Per ristabilire l’equilibrio nell’Universo il Sole e gli altri pianeti decidono di liberare il pianeta infetto, lanciandole contro una cometa . Come reagiranno gli uomini alla notizia che stanno per essere annientati? Come si prepareranno alla “fine del mondo”?