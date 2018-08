La Filarmonica alla festa patronale di S. Bartolomeo a Gorra

Venerdì 24 agosto 2018 alle ore 20:30, “Bandacorta”, “ensemble” del complesso bandistico della Filarmonica di Finalborgo, parteciperà ai festeggiamenti patronali di Gorra (frazione di Finale Ligure) accompagnando con la musica la processione con l’arca lignea del ‘500, (di valore artistico inestimabile), raffigurante il patrono San Bartolomeo Apostolo.

Al termine del rito, seguirà un breve intrattenimento profano con musiche popolari.

E’ una tradizione che si tramanda da tempo a conferma dei legami storici – risalenti al periodo marchionale Del Carretto – tra la comunità del Borgo e quella dei confinanti territori di cui Gorra ne occupa la parte orografica destra del torrente Pora.

Musica amatoriale come promozione di un ameno insediamento del Finalese per la suggestiva vista panoramica su tutta la valle sino al mare, l’ ampio paesaggio verso le retrostanti Alpi Marittime e le preziose opere d’arte sacra della sua chiesa (in parte provenienti dalla chiesa trecentesca).