La Fabbrica dei Mostri di Halloween

Mercoledì 31 ottobre ad Albissola Marina sarà un pomeriggio spaventoso! Tanti laboratori creativi si alterneranno per far divertire bambini e ragazzi, per arrivare a momenti di intrattenimento e tante paurose sorprese! “A tutti coloro che arriveranno mascherati dedicheremo un trucco speciale per l’occasione, un ‘sanguinoso effetto’ per festeggiare Halloween e le sue tenebre”, dicono gli organizzatori.

Albissola Marina sarà per un giorno un luogo tenebroso dove divertirsi in modo creativo e originale. Allestimenti e vetrine a tema faranno da cornice ad uno scenario che si sviluppa da via Italia a tutta la città. Il ritrovo è fissato alle ore 15:30 in via Italia 49 (locali Ostello) per l’iscrizione ai laboratori creativi. Dalle 17:30 sfilata in maschera per tutte le vie per “Dolcetto o scherzetto?”. Il pomeriggio sarà allietato da momenti di danza della ASD Passodanza con le sue meravigliose allieve: si potranno ammirare le loro esibizioni in modo itinerante nel centro storico.

I laboratori creativi sono organizzati con partners d’eccezione: Cartolibreria Nilde, Bar Il Girasole, Fiorenza Spiezia Visual Food, Biblioteca “Tantestoriepergiocare” coop. Bluania onlus.

“La nostra collaborazione con Albissola Marina continua – dichiarano le organizzatrici Laura e Marzia – È sempre un grande piacere organizzare eventi in questo borgo storico dove i commercianti sono molto operativi ed il Comune è sempre pronto ad accogliere le nostre iniziative. Invitiamo tutti i bambini a questa ‘mostruosa giornata’ di Halloween, sarà un pomeriggio davvero pauroso e li invitiamo anche a prepararsi al prossimo evento di dicembre: il Grinch e Babbo Natale, che saranno nuovamente con noi ad Albissola!”.

PROGRAMMA

dalle ore 15:30

Laboratori creativi

TRUCCABIMBI PER MASCHERE … DA PAURA!

STORIE NEL PENTOLONE DELLA STREGA: letture mostruose e buffe

a cura della Biblioteca “Tante storie per giocare”

UNA MERENDA DA BRIVIDO: Piccola merenda offerta dal Bar Girasole

CREIAMO E DISEGNIAMO: laboratorio creativo curato da Nilde Cartolibreria

PESCA DI MOSTRI NELLA LAGUNA NERA: pesca a sorpresa

a cura della Biblioteca “Tante storie per giocare”

ore 17:30 SFILATA IN MASCHERA

Ritrovo in piazza Leuti e sfilata per le vie di Albissola Marina per “DOLCETTO O SCHERZETTO?”