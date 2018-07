La Copenhagen Show Band e la Fanfare Municipale de Meiner a Varazze

Un evento organizzato dalla Polisportiva San Nazario con il patrocinio del Comune di Varazze quello che porterà moltissimi musicisti provenienti da Danimarca e Svizzera tra le vie di Varazze e in concerto alla Polisportiva San Nazario.

La Copenhagen Show Band, direttamente dalla Danimarca, è composta da 25 giovani musicisti che amano intrattenere con la loro musica. Uno spettacolo unico e coinvolgente che fa danzare e sorridere grandi e piccini. Aggiungete sei talentuosi ballerini e otterrete un’esperienza veramente affascinante. Con la Copenhagen Show Band non si ascolta solamente la musica, la si vede e la si percepisce!

La banda è molto popolare in Danimarca e suona in tutti i tipi di celebrazioni e festival, dalle piccole feste private a grandi eventi internazionali. Tra questi negli ultimi anni si possono ricordare l’International Olympic Committee (IOC), l’European Handball Championship, il Danish Parliament and Roskilde Festival (il più grande festival rock nel Nord Europa).

La banda ci accompagnerà in un giro cittadino tra le vie: una bellissima sorpresa per turisti e residenti, che si potranno accodare alla banda, per giungere alle 21 alla Polisportiva per assistere al concerto della Fanfare Municipale de Menier. La banda di Meiner è nata ufficialmente nel marzo 1970. Nel 1977 la banda di ottoni creò la sua scuola di musica e grazie al lavoro degli insegnanti e dei direttori della Fanfare Municipale de Meinier altri giovani musicisti si unirono per aumentare il complesso musicale.

La banda ha mantenuto tutto l’ardore dei suoi inizi. La giovinezza dei suoi membri e il dinamismo dei loro maestri hanno permesso alla nostra banda di raggiungere un eccellente livello musicale mantenendo questo spirito giovane che ci ha permesso di aggiudicarci il soprannome di “bambino terribile” nella Fédération des Musiques Genevoises de Campagnes.