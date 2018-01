La Compagnia Torino Spettacoli in scena con “Forbici Follia”

Dopo lo strepitoso successo di Ugo Dighero con l’interpretazione di “Mistero Buffo” di Dario Fo arriva “Forbici Follia”, un esilarante e divertente spettacolo il cui allestimento originale americano è di Bruce Jordan e Marylin Abrams e che è portato in scena, da ben diciassette anni, dalla Compagnia Torino Spettacoli. Un allestimento collaudatissimo, un giallo comico e interattivo, miscela di diversi generi che appassionano gli spettatori: commedia brillante, giallo, dramma, improvvisazione, cabaret e interazione con il pubblico.

L’azione si svolge nel salone di parrucchiere “Forbici Follia”, situato nel centro della città, dove tutto si svolge normalmente con le varie attività tipiche di un salone: shampoo, permanenti e messe in piega. Un parrucchiere gay, una sciampista di periferia, un sedicente antiquario e una cliente dell’alta borghesia si incontrano nel salone commentando le notizie del giorno mentre si apprestano a trascorrere una giornata di assoluta routine.

Ma qualcosa accade e rompe la noiosa normalità: al piano di sopra avviene un terribile delitto. Un commissario e un agente speciale della Polizia, per condurre le indagini e ricostruire la scena del delitto, chiedono l’intervento dei testimoni oculari. Il pubblico presente si trasforma così nell’autentico protagonista della vicenda. A luci di sala accese gli spettatori, testimoni oculari del delitto, dovranno rispondere alle domande del commissario, testimoniare su quanto visto, dire la propria, fare a loro volta domande.

Il cast è composto da Elena Soffiato, Simone Moretto, Matteo Anselmi, Carmelo Cancemi, Alberto Barbi/Giuseppe Serra e Cristina Palermo.

Prenotazione in biglietteria sabato 27 (ore 10 – 12) e mercoledì 31 gennaio (ore 16:30 – 18:30)

Ingresso: euro 20, riduzione per i giovani under 20 euro 15