La Compagnia Teatrale Letimbro in scena con “Il droghiere”

La Compagnia Teatrale Letimbro di Savona Santuario torna in scena, in prima assoluta, nell’ambito della Rassegna Teatrale 2017 – 2018 di Valleggia con la commedia “Il droghiere”, atto unico di Giorgio Solieri.

“Puntiamo a ripetere il successo avuto lo scorso anno con ‘La Pensione dei Miracoli’, accompagnata da una grande partecipazione di pubblico – afferma Ezio Alpino, presidente dell’Associazione U.S. Letimbro A.S.D. – Vogliamo ripetere quei numeri e se possibile superarli, il tutto per darci nuovo slancio anche in vista delle prossime rappresentazioni che organizzeremo”.

“Stiamo lavorando tutti perché la nostra compagnia possa continuare ad avere il seguito che merita – prosegue – e invitiamo più persone possibili a venire a teatro per assistere ad uno spettacolo di sicuro divertimento, in cui gli interpreti, anche quest’anno, hanno messo a disposizione il loro tempo libero e la loro passione con impegno e serietà”.