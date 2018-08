La Compagnia Teatrale Letimbro in scena con “Il droghiere”

Domenica 2 settembre ritorna in scena la Compagnia Teatrale Letimbro di Savona Santuario con la commedia brillante in atto unico di Giorgio Solieri “Il droghiere”, dopo il rinvio di domenica scorsa per il maltempo.

La rappresentazione avverrà alle ore 21:15 nel piazzale della Chiesa San Bernardo in Valle. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il salone della Scuola Primaria del Santuario.

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto nella rappresentazione del febbraio scorso in rassegna al Teatro Nuovo di Valleggia la compagnia si presenta nel suggestivo scenario all’aperto.