La Compagnia Corrado Abbati in scena nell’operetta “Scugnizza”

“Scugnizza” di Carlo Lombardo su musiche di Mario Costa è sicuramente la più italiana delle operette e questo per la sua schietta vena melodica, per il divertente testo di ambiente popolare e per quella magia che riesce ancora a ricreare. La musica è contagiosa, le sue melodie sorprendenti. Alcune sono la voce di tutto un popolo, di tutto un paese (Salomè, Una rondine non fa primavera, Napoletana come canti tu), altre la legano all’opera verista richiamando il miglior Puccini (In riva al mare tutta bianca una casetta).

Ma se la struttura portante di “Scugnizza” è la suggestione e l’incanto della sua musica, il suo successo non può essere scisso dalla briosa linfa apportata da un testo già di per sé felice da questa edizione di Corrado Abbati, che si presta a diventare ancor più immediato e senza tempo dove il tema fondamentale della nostalgia si unisce ad un divertimento vero, dove veri sono i personaggi (e non più “personaggi da operetta”), veri sono i loro sentimenti, le loro speranze, i loro colpi di testa.

Ne nasce uno spettacolo dalla sincerità affascinante e coinvolgente, una storia in musica moderna, gaia e pensosa al tempo stesso dove è facile appassionarsi alle vicende degli scugnizzi quasi ci si trovasse di fronte ad un appassionante romanzo che non si vorrebbe finisse mai. Verità, sincerità, divertimento e commozione sono dunque i cardini di questa Scugnizza, rinvigorita dalla forza, dall’inquietudine e dallo spessore intellettuale della musica di Costa e che si avvale del ricco allestimento del Teatro Verdi di Trieste.

Salomè, una giovane e spensierata scugnizza napoletana divide con Totò e tutta una serie di amici il privilegio di un’istintiva felicità goduta senza complicazioni in mezzo alla seducente natura e alla viva luce della città del golfo, incurante della guerra e della propria miseria. A turbare l’equilibrio di questa vita fatta di stenti e di espedienti arriva a Napoli l’ esercito americano: i liberatori ricchi e potenti che tutto si possono permettere, che tutto possono comperare. Fra loro il Comandante Toby, ricco, triste, annoiato che ha il suo quartier generale in uno dei più bei palazzi patrizi napoletani dove vive con la figlia Gaby corteggiata, con scarso successo, dall’attendente Ghisletti Francesco detto Chic.

Per sfuggire ad un inseguimento, dopo un furtarello, gli scugnizzi, con Salomè in testa riparano nel cortile del Comando Americano e portano una ventata di felicità nella vita degli americani e del Comandante Toby che immediatamente prova una sincera e spontanea simpatia per Salomè. La scugnizza è così invitata a frequentare più spesso la casa del Comandante e dopo poco tempo, Toby, matura la decisione di sposare Salomè e di portarsela in America. La ragazza rimane a dir poco sorpresa, ma sua zia vede in questa unione la possibilità di una buona sistemazione per se e per la nipote che invece da prima si dispera ma poi, per ripicca nei confronti di Totò, accetta.

Una grande festa partenopea, dove l’americano non bada a spese, suggella il fidanzamento ufficiale fra Toby e Salomè. Una sera, quando ormai sono fissate le nozze, Totò si reca nella villa dell’americano per rivedere l’ultima volta la sua scugnizza e dichiararle senza più riserve il suo amore. Fra i due ragazzi finalmente si rivela nella sua pienezza un amore tenero e sincero ma Totò, scambiato per un ladro, viene portato in galera. L’amore vero, però, vince sempre e la stessa saggezza del Comandante prevarrà sul capriccio e Salomè resterà a Napoli e sposerà, felice, il suo compagno di sempre. Ma sarà l’unico matrimonio?

COMPAGNIA CORRADO ABBATI

“Scugnizza”

operetta di Carlo Lombardo su musiche di Mario Costa

con Corrado Abbati

adattamento e regia di Corrado Abbati

allestimento Festival dell’Operetta Teatro Verdi di Trieste