La Compagnia Corrado Abbati in “Kiss Me, Kate” al Teatro Chiabrera

Se l’unione fa la forza, l’unione fra il grande Cole Porter e l’immenso William Shakespeare, porta immancabilmente ad un capolavoro: “Kiss Me, Kate”. Tratto della brillante commedia shakespeariana “La bisbetica domata”, arricchita da una versione di teatro nel teatro, “Kiss Me, Kate” è ritenuta da molti il musical perfetto, baciato dal successo fin dal suo debutto a Broadway nel 1948, raggiungendo ben 1077 recite consecutive e aggiudicandosi cinque “Tony Awards” come miglior musical, miglior autore di musical, miglior compositore, migliori costumi, miglior produttore. Tale successo è poi continuato nelle tante riprese in tutto il mondo.

Scrive il regista Corrado Abbati:

Il mio compito in questa nuova edizione è stato di dosare lo humour, il romanticismo e la delicata satira del testo senza che nessuno di questi elementi prendesse il sopravvento sull’altro, ma fondendo quelli che sono, almeno per me, gli elementi principali di “Kiss Me, Kate”. E quindi raccontare gli intrecci fra le vite private dei vari personaggi, i loro amori passionali, le loro gaffe mi ha permesso di “assecondare” l’ironia, la comicità, il pathos romantico, l’energia dei tanti numeri musicali di danza e il gioco del teatro nel teatro.

Il tutto sottolineato con una visione di “oggi” per un musical che è, comunque, assolutamente attuale e sostenuto da un meccanismo tuttora valido. Senza dimenticare, certo, il contributo fondamentale della vena musicale di Cole Porter che passa dal valzer al tip-tap, da brani di sapore lirico a favolose canzoni. Non a caso “Kiss Me, Kate” è stata incisa sia da star della musica leggera come Frank Sinatra, che della musica lirica come Placido Domingo.

COMPAGNIA CORRADO ABBATI

“Kiss Me, Kate”

libretto di Bella e Samuel Spewack

da “La bisbetica domata” di W. Shakespeare

musical di Cole Porter

con Corrado Abbati

adattamento e regia di Corrado Abbati