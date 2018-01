La commedia musicale “That’s Amore” in scena a Pietra Ligure

Giovedì 12 aprile, alle ore 21.00, al teatro comunale Guido Moretti di Pietra Ligure andrà in scena la commedia musicale “That’s Amore” di Marco Cavallaro, con Ramona Gargano, Marco Cavallaro, con la partecipazione di Marco Maria Della Vecchia.

Una commedia scoppiettante scritta e diretta da Marco Cavallaro: Lui. Lei. Non si conoscono. Lui è stato lasciato dalla fidanzata. Lei molla il fidanzato. Lui e Lei si ritrovano senza casa. Lei e Lui affittano, per uno strano scherzo del destino, lo stesso appartamento. Lui e Lei sono costretti a passare un intero week end insieme, ma Lei odia tutti i “Lui” e Lui odia tutte le “Lei”. I problemi arrivano quando arriva “L’altro”. In un vorticoso susseguirsi di situazioni nasce una divertente storia d’amore condita da dolci e romantiche canzoni, una vera e propria commedia musicale “da camera”. Una favola moderna sul bisogno d’amarsi per affrontare la vita. sorprendente nella sua semplicità.

Biglietti:

platea € 22,00/20,00; galleria € 18,00/16,00

Abbonamento a 10 spettacoli:

intero € 150,00 / ridotto (under 18 e over 65) € 110,00

Nelle date degli spettacoli la biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Prevendite:

Pietra Ligure: Ottica Pietrese, via Montaldo 16, Tel. 019 627710

Loano: Lollipop Dischi, via Garibaldi 64, Tel. 019 675488

(diritti di prevendita € 1,50 a biglietto)

online www.happyticket.it