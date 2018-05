La commedia musicale “Linda” chiude la stagione teatrale del “Chebello”

Con l’ultimo degli spettacoli fuori abbonamento si chiude la stagione 2017 – 2018 al Teatro “Osvaldo Chebello”. In scena “Linda”, commedia musicale – prosa di Paola Carenti, con testi e musiche di Daniela Tessore e la regia di Antonio Barra. Si tratta di una versione rivisitata rispetto alla prima messinscena con nuovi personaggi e testi adattati dal regista.

Linda è una bambina alla quale manca la mamma, rimasta sola dopo la perdita della nonna, che attende il suo papà lontano per un viaggio di lavoro e viene affidata alla Dama Nera. Si trova in un nuovo paese e subito non riesce a fare amicizia con i bambini del posto. Tra immaginazione e giochi i bimbi intorno a lei credono che Linda abbia poteri magici. Tutti pensano che il papà di Linda sia solo una fantasia della piccola. Una fiaba d’altri tempi, una storia di valori e sentimenti. Riuscirà Linda a farsi accettare dagli altri? Riuscirà a non perdere la speranza di riabbracciare il suo papà, del quale non ha più notizie? Ci sarà un lieto fine?

Uno spettacolo a cura della Associazione Culturale “Franco Tessore” Fab Tune Lo Stile in Musica in collaborazione con gli allievi di Music Style delle Voci del soprano Daniela Tessore. Uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, un modo per passare insieme una serata sicuramente emozionante.

L’associazione porterà sul palco ben 42 valbormidesi tra cantanti, attori e comparse, tra i 7 e i 70 anni. Con la partecipazione straordinaria del sindaco Paolo Lambertini, della ballerina Irene Bove de La Danza è… e del soprano Daniela Tessore, che per l’occasione canterà in tre ruoli differenti. Una grande squadra, un grande clima di amicizia e passione per la musica, un cast desideroso di calcare il palco e consapevole dell’arduo compito di riuscire in una grande impresa: far sognare e portare indietro nel tempo lo spettatore.

Ingresso: intero 15 €, ridotto 12 €

Biglietteria: venerdì 11 maggio ore 16:30 – 18:30 e 20 – 21