“La Collina di Spoon River” e le canzoni di De Andrè

Lo spettacolo per la regia di Lazzaro Calcagno fu allestito la prima volta per il 70esimo anniversario della traduzione dell’”Antologia di Spoon River” di Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi.

L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Il cantautore Fabrizio De Andrè lesse “Spoon River” a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, e scelse nove poesie dall’intera raccolta. Con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

In una scena asciutta caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune scorrono proprio i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese, evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, e sottolineati dal talento di Matteo Troilo e dei London Valour, che interpreteranno i testi di Faber, accompagnandosi con i loro strumenti.

Sabato 3 febbraio alle ore 21 e domenica 4 febbraio alle ore 17:30

Ingresso riservato ai soci

Testi di Egdar Lee Master tradotti da Fernanda Pivano

Con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati

Musiche eseguite dal vivo da London Valour Tribute Band Fabrizio De Andrè

Adattamento e regia di Lazzaro Calcagno Una produzione del Teatro Il Sipario Strappato e Antico Teatro Sacco