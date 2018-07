Nei giorni 28 e 29 luglio (con inaugurazione mostre a tema dell’evento “Passaggi d’arte” il 27 luglio alle 18.00 presso il Nuovo Polo Museale) nel centro storico di Sassello si terrà “La città dei bambini – nell’Aria”, evento gratuito dedicato alla creatività e all’infanzia, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Cascina Granbego e cofinanziato dal Comune di Sassello e dalla Fondazione Agostino De Mari.

In programma per i vicoli del centro: laboratori artistici ed espressivi, laboratorio circense, mostre a tema, cinema e teatro per bambini, musica itinerante, truccabimbi, birra e frittelle, battesimo della sella, aperitivi in musica e letterari, degustazione vini, mercatino delle cose belle e buone e molto altro ancora.