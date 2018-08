“La chitarra e il Mar Mediterraneo: racconti delle terre del sud”

Corrado Cordova, interprete raffinato e appassionato, capace di coinvolgere e affascinare con il suono della sua chitarra, si esibirà a Vezzi Portio, comune sparso sulle alture tra Finale Ligure e Spotorno, nella seicentesca chiesa dedicata a san Salvatore, in frazione Magnone.

Il concerto presentato è come un viaggio immaginario che porta, con passione, dolcezza, nostalgia ed energia alla scoperta dei ritmi, delle tradizioni e della cultura musicale delle terre legate al mare Mediterraneo.

Il musicista spazia in un repertorio carico di suggestioni e contaminazioni, rivelando un forte senso di appartenenza a diversi luoghi del Mediterraneo intimamente legati, sempre con l’eleganza di un’esecuzione originale che recupera percorsi melodico armonici tipici della tradizione.

Corrado Cordova nasce a Bacoli, in provincia di Napoli. Inizia a suonare la chitarra all’età di sette anni e, a soli 18 anni, entra a far parte del gruppo di musica popolare Panaphonia e collabora con la Nuova Compagnia Di Canto Popolare (NCCP). Numerose sono le collaborazioni con artisti e musicisti di fama internazionale, da Lina Sastri a Roberto Murolo, Enzo Gragnaniello, Mia Martini, Eddy Napoli. Si specializza in chitarra flamenca in Spagna con Paco Peña, chitarrista flamenco di fama internazionale e collabora con vari musicisti e bailaoras e costituisce la Compagnia di flamenco La Romeria.

Nel 2001 forma il gruppo “Los del Sur”, gruppo di cui è chitarrista ed arrangiatore. I Los del Sur propongono svariati generi musicali popolari sud americani. Nel 2005 si trasferisce in Piemonte dove costituisce l’Associazione Culturale Musicale Altamar che si prefigge lo scopo di diffondere alcune culture musicali del sud Italia e del sud America. Con l’Associazione, di cui è Presidente, tiene stages e seminari di chitarra classica e di specializzazione in chitarra flamenca, oltre a spettacoli e concerti con i gruppi “Los del Sur” e “Trio Sud Onirico”.

Nel 2007 viene pubblicato il primo lavoro personale, “Neve e Mare”, edito da Videoradio, che riscuote un notevole successo di critica e pubblico e a ottobre 2009 viene pubblicato il lavoro discografico “Sentieri del Sud”, edito da Videoradio e Rai Trade. Dal 2012 partecipa, con il “Trio Sud Onirico” a importanti eventi concertistici e rassegne in location prestigiose .E’ attualmente docente di chitarra classica e flamenca presso la Academia Montis Regalis -Scuola Comunale di Musica di Mondovì e tiene laboratori in alcuni istituti di istruzione primaria e secondaria.