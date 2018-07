La Carbunera

Il Comune di Rialto, la Polisportiva Rialtese e le aziende agricole del territorio vi aspettano per farvi conoscere il mestiere del carbonaio, attività anticamente diffusa nei nostri boschi.

Perché addirittura otto giorni di festa per una prima edizione?? “Perché noi puntiamo in grande e perché il legno ci mette un bel po’ a trasformarsi in carbone”, dicono gli organizzatori.

Si parte venerdì 13 luglio con l’accensione e sabato 21 sarà pronto per essere insacchettato! Nel frattempo tutte le sere festa con musica e stand gastronomici gestiti da agriturismi e ristoranti locali.