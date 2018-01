La “Banda” della Società Filarmonica alla Festa di San Biagio

Finalborgo festeggia san Biagio, vescovo, martire (304 – 323? dopo Cristo), taumaturgo (protettore dalla malattie della gola), contitolare della basilica barocca e patrono di Finalborgo. La “Banda” della Società Filarmonica eseguirà popolari marce del repertorio bandistico percorrendo le vie del centro storico, soffermandosi nelle piazze Garibaldi e del Tribunale e terminando il percorso in piazza san Biagio. Seguirà alle ore 18 la celebrazione religiosa.

Nei tempi ormai lontani la ricorrenza del santo patrono era festeggiata con i riti religiosi e gli eventi profani (fiere e spettacoli in piazza), a cui intervenivano i “borghigiani” e gli abitanti degli insediamenti limitrofi (Perti, Gorra, Monticello, etc.) sino ai Comuni dell’entroterra (Orco Feglino, Calice, etc.).

Oggi a ricordare le tradizioni del passato è l’associazione di promozione sociale “I Nostri Vegi du Burgo”, organizzatrice di ritrovi conviviali, e la Filarmonica con la musica in piazza offerta alla comunità locale e agli ospiti che anche in questa stagione visitano il centro storico finalese.