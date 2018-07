I Giardini a Mare ospitano un ricchissimo programma di manifestazioni che allieteranno le serate della nostra città. Musica, danza, teatro, cabaret e spettacoli ginnici per un caleidoscopico calendario in grado di regalare a tutti momenti di allegria e spensieratezza… e per sfondo il nostro meraviglioso mare.

Giovedì 23 agosto si terrà il concerto a scopo benefico della Babilonia Etnic Band a favore della Cresc.I onlus.