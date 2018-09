“Kedi – La città dei gatti” al NuovoFilmStudio

Una miriade di gatti si aggirano per le strade di Istanbul. Per migliaia di anni questi felini hanno accompagnato le vite degli abitanti divenendo una parte importantissima della comunità che rende la città così ricca e vivace. Senza alcun padrone, i gatti di Istanbul vivono a cavallo tra due mondi, né addomesticati né selvatici, portando gioia nelle vite delle persone che hanno deciso di adottarli. Nella metropoli turca i gatti sono uno specchio dei cittadini, capaci di aiutarli a riflettere in modo unico su loro stessi e sul luogo in cui vivono…

“Kedi – La città dei gatti” è il nuovo documentario della regista turca Ceyda Torun, una dichiarazione d’amore ai felini della sua città. I gatti incarnano il caos e la cultura della metropoli dalle diverse anime: “sono cresciuta a Istanbul fino all’età di undici anni e credo che la mia infanzia sarebbe stata infinitamente più solitaria se non fosse stato per i gatti – racconta la regista – e io non sarei la persona che sono oggi.

Sono stati i miei amici e confidenti e, dopo il trasferimento, ogni volta che mi capitava di tornare a Istanbul, trovavo la città sempre meno riconoscibile ad eccezione di una cosa: i gatti, unico elemento costante e immutato”. Attraverso lo sguardo dei felini, dunque, Ceyda Torun lascia ammirare agli spettatori la città da un’altra prospettiva, mostrando gli angoli più nascosti, gli scorci dimenticati, i nascondigli segreti. Istanbul svela un fascino decadente in continuo cambiamento in cui il nuovo si aggiunge al vecchio senza mai sostituirlo.

Da sotto i tavoli dei caffè e dei mercati o dall’alto dei cornicioni dei palazzi, si vive la città come gatti, il suo magma indistinto, la sua chiassosa umanità. Torun osserva i comportamenti umani dei felini, riflettendo sui nostri vizi e virtù, dialogando con loro in un intenso gioco di sguardi. La macchina da presa sembra accarezzarli, immortalando la loro eleganza nella luce di albe e tramonti, celebrando il loro mistero sullo sfondo di Istanbul.

mar 25 settembre (15.30 – 21.15)

mer 26 settembre (18.00)