Jazz and Classic con il Trio Esposito Cerruti Pizzorno

Giunge nella Sala Polivalente di Palazzo Tagliaferro la coinvolgente proposta musicale del trio di nuova formazione Esposito Cerruti Pizzorno, che nasce dall’incontro di tre musicisti di estrazione diversa. La musica classica incontra altri generi in una fusione totale dalle sonorità pizzicate che scaturisce in un mix di stili e ritmi che non lasciano nulla di scontato.

Il trio è formato da Paola Esposito al mandolino, Dino Cerruti al contrabbasso e Marco Pizzorno alla chitarra classica. Questo nuovo progetto prevede un concerto dedicato interamente a brani del repertorio sudamericano con un programma che attraversa diversi generi musicali ed epoche differenti, con brani di Nazareth, Gismonti, Villa-Lobos, Haden.

Inoltre un’attenzione particolare viene rivolta al compositore argentino Astor Piazzolla con l’esecuzione di alcune delle sue pagine più belle, composizioni caratterizzate dalla sensibilità e dal sentimento del cosiddetto Nuevo Tango, rivoluzionario nella forma e nei colori rispetto al tradizionale tango argentino.

Il linguaggio ritmico, lo spirito fortemente drammatico e passionale sono gli elementi a cui il compositore si è ispirato per creare composizioni quasi “classiche” per struttura ed elaborazione, servendosi però di strumenti della musica “colta” e del jazz.