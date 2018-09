“Jake Mattheus Readings”

Se chiedete in giro sono ancora in pochi, nonostante gli innumerevoli seguaci sui social, ad averlo visto dal vivo. Niente foto, niente informazioni, niente storie, solo un nome: Jake Matthews. È la nuova voce della Miraggi Edizioni, il suo ultimo libro è una raccolta di versi: “Madness Poems”.

L’autore Jake Matthews, considerato tra i poeti di maggior talento della letteratura contemporanea, nonché rivelazione internazionale, dopo essere approdato in diverse città d’Italia come Bologna, Milano, Torino e Roma, per citarne alcune, riparte con il suo “Madness Live Tour”. Prima data del tour sarà presso il Re Mescio Le Bistrot Artistique.

L’organizzazione del tour e dei singoli eventi viene gestita da Crossing Poetry che da anni, in collaborazione con Lips – Lega Italiana Poetry Slam, promuove eventi con oltre mille date ogni anno in tutta Italia. La loro missione è quella di portare la poesia a spasso per il mondo e nessun poeta è meglio di Jake Matthews: le sue doti teatrali lo aiutano anche durante i reading, che lo vedono protagonista con intensità e voce ferma.

Un autore particolarmente prolifico e innovativo, dotato di uno stile narrativo originale che ricorda quello dei grandi eroi della Beat Generation. È fondatore di Crossing Poetry, un movimento artistico la cui diffusione è cresciuta negli anni tramite una forma di promozione pubblicitaria ottenuta attraverso l’utilizzo creativo di mezzi e strumenti non convenzionali. Un tour per raccontare storie affascinanti, piene di incontri casuali. Un caso letterario che ha saputo emozionare migliaia di lettori.