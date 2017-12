Ivo Antipodo a “Vetrine d’artista”

Creatività poliedrica legata ad una grande voglia di fare, imparare, comunicare, vincere, se ci fossero, degli ostacoli grazie ad una volontà ferrea e generosa disponibilità modulata con una grande curiosità: questo è un po’ l’uomo e l’artista Ivo Antipodo.

Dallo studio del nudo maschile e femminile (come seguace della più classica didattica accademica), dalla ricerca di una tavolozza propria sensibile, financo poetica, ma perché no tragica seguendo, con leggerezza, la contemporaneità e le sue problematiche quotidiane per individuare, se fosse possibile, una strada per una riflessione più attenta, intima, intensa sull’arte e sul Bello che ci circonda.

La natura silente, un classico della grande arte fin dal Seicento, è considerata dal Nostro tema mai assopito ma ricco di spunti reali e iconografici, “segni” dell’oggi da percorrere sia per ritrovare le proprie radici, sia per progettare qualcosa di efficace per il futuro, vedendo la Natura e l’uomo sempre in simbiosi e mai come antagonisti.

Pittura, quindi, accattivante, mai scontata e neppure didascalica. Una tavolozza, la sua, composta da tocchi di luce personali, originali composizioni cromatiche che danno rilievo e poetica a ciò che viene raffigurato con sensibilità personale. Antipodo sente l’energia della vita che deve splendere qui e ora, superando il tempo e lo spazio.

Inaugurazione 4 gennaio ore 10

Curatrice: Silvia Bottaro