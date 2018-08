IV Staffetta a Coppie sulla Spiaggia

Il Centro Atletica Celle Ligure e UISP Savona, in collaborazione con Atletica Arcobaleno Savona, con il patrocino del Comune di Celle Ligure organizza la IV edizione della:

STAFFETTA A COPPIE SULLA SPIAGGIA

VENERDI 10 AGOSTO 2018 ORE 20:00

BAGNI LIDO (Ca Du Ma Restaurant) – CELLE PIANI

Staffetta 2×800 (1600 mt. totali) sulla spiaggia di Celle Piani da correre a coppie maschili, femminili o miste. Il percorso, interamente sulla spiaggia (anche sulla battigia) è delimitato da due giri di boa lontani circa 400 m, da percorrere in un senso e poi nell’altro da entrambe i/le staffettisti/e. Partenza, arrivo e zona cambio coincidono. Le condizioni della sabbia potranno variare a seconda delle eventuali mareggiate. La scelta di indossare o meno le scarpe è a discrezione dei singoli concorrenti, in base alle proprie caratteristiche ed eventuali tattiche da adottare in gara!

Ritrovo e iscrizioni:

ore 19.00 presso i Bagni Lido (Ca Du Ma Restaurant).

Inizio gara ore 20.00

Quota di iscrizione: euro 10 a coppia. Under 14: gratis (solo se entrambe i partecipanti siano nati nel 2005 in poi).

Gara non competitiva aperta a tutti, tesserati e non tesserati, purché in regola con le vigenti norme sanitarie oppure sottoscrivendo il modulo di autocertificazione.

Pre-iscrizione on line tramite mail: centroatleticacelleligure@gmail.com oppure recandosi o telefonando a Riviera Sport Via Aicardi 126, Celle Ligure 019 99 37 67

Premi per le prime tre coppie di ogni categoria.

Categoria femminile: unica

Categoria mista: unica

Categorie maschili

M1: fino a 80 anni totali in coppia

M2: oltre 80 anni totali in coppia

Premiazioni in loco al termine della gara.

Possibilità di spogliatoi e docce presso I bagni ospitanti la manifestazione.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per incidenti a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. I concorrenti all’atto dell’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Si ringraziano gli sponsor Karhu, i negozi Riviera Sport, Moda Sport e la gioielleria Il Corallo.