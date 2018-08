“Ireland in Music: the night of the irish accordion” con Derek Hickey & Birkin Tree

Uno spettacolo davvero emozionante e coinvolgente nell’atmosfera mediterranea della Pineta Bottini, luogo affascinante dal quale si gode una meravigliosa vista della riviera.

Il concerto dei Birkin Tree insieme al grande musicista irlandese Derek Hichey, virtuoso dell’irish accordion, sarà il secondo appuntamento della terza edizione della rassegna “Sud & Nord: emozioni erranti in pineta”, organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune di Celle Ligure con la direzione artistica dell’Associazione Corelli.

Uno spettacolo dedicato alla grande tradizione musicale dell’organetto irlandese, ricca di atmosfere, colori e… grande poesia! Un percorso musicale in cui si potranno sia ascoltare romantiche ballate sia godere del ritmo e dell’energia del grande repertorio strumentale irlandese.

All’età di diciotto anni Derek Hichey entrò a far parte degli Arcady, il gruppo formato da Johny “Ringo” Mc Donagh, Frances Black, Brendan Larissey e Patsy Broderick. Ha inoltre collaborato con Cathal Hayden, Sharon Shannon e Gerry O’Connor. Nel 1995 entrò a far parte dei De Dannan. Il sound dei De Dannan è sempre stato caratterizzato dall’interazione tra il violino di Frankie Gavin e l’organetto diatonico. La collaborazione con Frankie Gavin si è dimostrata essere uno tra i migliori duetti violino – organetto di sempre nella musica irlandese. Si è esibito in tour con i De Dannan finché il gruppo non si è sciolto nel 2003. È docente di organetto nel Bachelor of Arts in Irish Music and Dance presso la Irish World Academy dell’Università di Limerick.

La terza edizione vuole presentare allo spettatore la bellezza della Pineta Bottini, luogo davvero particolare nel panorama della riviera di Ponente, che ospiterà nell’ambito della serata un importante momento dedicato all’arte scultorea nell’ambito del progetto “Celle Land Park”. Segnaliamo la novità del “Concerto all’Alba” che il famoso arpista Vincenzo Zitello terrà al sorgere del sole il 23 agosto.

Derek Hickey – organetto irlandese

Laura Torterolo – voce

Fabio Rinaudo – uilleann pipes, whistles

Michel Balatti – flauto traverso irlandese

Fabio Biale – violino, bodhran

Claudio De Angeli – chitarra