La Compagnia GenoveseBeltramo di Torino inaugura “Teatro in Fortezza” con “Io sono la Luna – Percorsi sull’obesità”, uno spettacolo che pur trattando un tema serissimo fa ridere, fa ridere molto, offrendo punti di vista esilaranti ma senza mai venir meno all’impianto scientifico da cui ha preso le mosse.

L’obesità è il punto di partenza da cui i GenoveseBeltramo sono partiti per affrontare con più ampiezza il tema della dipendenza, che sembra sempre riguardare poche persone e comunque “distanti” e invece, sotterraneamente, si infila nelle vite di tantissimi, anche a noi vicini, con aspetti sempre diversi: dipendenza da social media, gioco, amore, tecnologie, sostanze, shopping, cellulari. Un’insaziabilità che fa male, che se non distrugge la vita la rende difficoltosa, parziale, costretta.

Lo spettacolo mescola aspetti autobiografici scritti da chi sa cosa significa essere stato un ragazzo obeso a testimonianze, studi, dati, rilevazioni per raccontare la storia di un uomo e una donna che vivono il proprio percorso sull’obesità in maniera speculare. Sergio, obeso solo da ragazzo e Melania, obesa solo in età adulta, hanno due vite e due caratteri molto diversi. Entrambi offrono allo spettatore un fitto ventaglio di punti di vista su uno dei mali più pericolosi e ignorati del nostro tempo.

La soluzione al problema dell’obesità, sia vera sia traslata nelle diverse dipendenze, è ancora lontana da venire. Lo spettacolo offre un suggerimento che certamente si innesta in qualsivoglia percorso di presa di coscienza del problema ed ha come fulcro l’amore. Uno spettacolo che si avvale di costumi strepitosi che permettono agli attori in scena di passare da una situazione visibile di “obesità” ad una condizione più sana.

