“Io e la Mamma” – Mostra di Ada Serpagli e Bruno Grisolia

Da sabato 14 a domenica 29 aprile saranno in esposizione le opere di Ada Serpagli e Bruno Grisolia. Inaugurazione sabato 14 aprile alle ore 18.

“Io e la Mamma” è una mostra in cui voglio accompagnare mia madre ad esporre i suoi quadri. La prima mostra insieme è stata a Cavenago Brianza, ora ad Albissola dove lei si è formata artisticamente. Da piccolo mi ha accompagnato nelle botteghe, Alba Docilia, la Casa dell’Arte, Poggi, Mazzotti, la guardavo parlare con i maestri di Albissola, che era la capitale della ceramica. Nello splendido spazio di Pozzo Garitta mi ha trasmesso l’atmosfera creatrice bohémien di quelle mura in cui tanti artisti sono passati.

Ora la voglio accompagnare io in questi angoli pieni di storia, arte, ricordi felici, presentando al Circolo degli Artisti le sue tele dipinte con nostalgia, con la forza dei colori delle ceramiche che aveva abbandonato ad Albissola con la sua giovinezza.

Io, dipingendo su tele i miei “Paesi Sognanti”, ai suoi dieci quadri, contrappongo dieci miei piatti. Ho cercato di far sentire la terra alle mie case con le uniche presenze di Luna e Sole, simboli dell’amore, che si incontreranno nell’Eclissi.

Bruno Grisolia