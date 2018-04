“Invasioni Digitali” al Forte San Giovanni di Finalborgo

Invasioni pacifiche, le “Invasioni Digitali” nell’Anno Italiano del Cibo seminano e coltivano cultura. Armati sì, ma solo di smartphone e tablet, gli invasori sono pronti a fotografare, twittare e condividere. “Seeds for Culture” è il titolo della campagna 2018: un percorso che non si esaurisce in azioni limitate nel tempo ma “semina”, cura, protegge e nutre conoscenza, tornando ad invadere i luoghi della cultura e seminare conoscenza anche nei luoghi più nascosti grazie alla partecipazione attiva degli “invasori”.

Il 22 aprile una nuova tappa per le #invasionidigitali in Liguria con il Forte San Giovanni a Finalborgo che si prepara ad accogliere i primi “invasori digitali”. Anche quest’anno torna la chiamata più attesa per i visitatori appassionati di social media, “armati digitali” che condividono sul momento l’esperienza della visita.

“Con entusiasmo aderiamo alle ‘Invasioni Digitali’ – dichiara Rossella Scunza del Polo Museale della Liguria e direttrice del Forte – La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale si fonda sulla conoscenza, la capacità di raccontarsi”.

Partecipare è semplicissimo, l’invito arriva dall’Associazione culturale Centro Storico del Finale e da Luigi Cipriani e Lucia Muscari Tamaioli, “capoinvasori” per l’occasione. Gli invasori registrati saranno condotti in una visita guidata per un tratto all’interno del borgo medievale, poi lungo la storica Strada Beretta per giungere al Forte San Giovanni.

L’appuntamento è alle ore 14:45 nella piazza antistante Porta Testa.

È necessario iscriversi.