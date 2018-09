“Into the Dust” – La vera storia degli eroi dell’11 settembre

Per la rassegna “Teatro sul Sagrato 2018” va in scena “Into the Dust”, uno spettacolo documento emozionante e coinvolgente. Le voci, le immagini e i dialoghi di quelle drammatiche ore riproposte e interpretate da Giorgio Borghetti e Andrea Walts Valsania per la regia dello stesso autore Andrea Walts Valsania.

La particolarità dello spettacolo è che per la prima volta viene raccontata su un palcoscenico la vera storia degli eroi dell’11 settembre 2001. Al pubblico vengono mostrati filmati e fatte ascoltare registrazioni inedite durante le quali gli attori interagiscono.

Lo spettacolo è presentato da I Feel Good e va in scena sul sagrato della Basilica San Giovanni Battista.

Prevendita e informazioni presso Bar Pasticceria Ferro