“Insieme per l’Ambra”

Una vera e propria reunion di artisti e tecnici che hanno preso a cuore le sorti del Teatro Ambra di Albenga ad una settimana dall’apertura del conto corrente dedicato alla raccolta fondi per la realizzazione dei bagni per disabili e i camerini. L’evento è organizzato dalla Teatro Ingaunia in collaborazione con l’agenzia Eccoci.

“Sono sempre più commosso e riconoscente per la dimostrazione d’affetto che tantissimi hanno dimostrato per il nostro teatro cittadino – dichiara il direttore Mario Mesiano – Vorrei ringraziare una per una tutte le persone che si sono messe in moto per raggiungere l’obbiettivo comune: rendere l’Ambra sempre di più un teatro, il ‘nostro teatro’. Sarà una bella occasione d’incontro per tutti quelli che capiscono e amano la cultura”.

Oltre agli artisti presenti in sala tanti quelli che hanno inviato il loro contributo video a sostegno dell’iniziativa. “È incredibile scoprire quanto in queste occasioni i commedianti e gli addetti ai lavori dimostrino di essere una vera e propria grande famiglia – continua Mesiano – Ringrazio personalmente Antonio Casanova, Stefano Masciarelli, Mario Zucca, Marina Thovez, Renzo Sinacori, Giorgio Caprile, Davide Geddo, Marco Dottore, che si è offerto di presentare e organizzare con noi l’evento, Federica Arvasi, una ex allieva della scuola di teatro dell’Ambra, che ci stupirà con la sua bravura, e tutti i tecnici che lavoreranno a titolo totalmente gratuito. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Mauro Vannucci, Giorgio Cangiano e Nicola Circosta per l’attenzione nei nostri confronti”.

Il progetto, già approvato, prevede la realizzazione dei camerini per gli artisti e i servizi igienici per disabili. Manca solo il via ai lavori che inizieranno a metà giugno. I vertici del Teatro Ambra confidano in chi vorrà sostenere l’iniziativa, che ha quasi raggiunto il risultato, i cittadini, le associazioni che utilizzano il teatro, gli imprenditori e tutti quelli che hanno a cuore le sorti dell’Ambra.

Ingresso a offerta minima di 10 €.