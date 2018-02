Inizia a Savona la rassegna “Parole Nutrienti”

Venerdì 16 febbraio Savona vedrà la partenza di una bella ed interessante rassegna, “Parole Nutrienti”, nata dalla collaborazione dello studio Equilibrio nel Movimento con la libreria Feltrinelli.

L’idea è quella creare degli appuntamenti attorno ad una parola, un tema madre, che diventerà, nel corso della serata, fonte di riflessione, dibattito, scambio e condivisione. Ogni partecipante dovrà portare con sè un libro, da cui leggere un brano significativo che riporta alla parola protagonista, e dovrà spiegare il suo coinvolgimento con il testo.

Inoltre i partecipanti dovranno portare un piatto, cucinato nella propria casa, anch’esso legato alla parola protagonista.

Il fine degli incontri è quello di comprendere il senso più profondo della parola al centro dell’attenzione e nutrirsi di esso e delle tante sfumature ascoltate e condivise attraverso la lettura, il racconto e il cibo di tutti i partecipanti.

Gli organizzatori della rassegna di Equilibrio nel Movimento leggeranno altri brani, sapientemente selezionati dalla Feltrinelli Point di Savona, per dare nuovi spunti e interessanti argomenti di riflessione.

Ogni appuntamento, che vedrà quindi la parte di lettura/racconto e a seguire la cena condivisa, avrà un ospite speciale d’eccezione, per comprendere il senso della parola protagonista anche attraverso altre arti ed espressioni.

Gli incontri, un venerdì al mese, si svolgeranno presso la sede di Equilibrio nel Movimento a Savona, sita in piazza Diaz 10/5 con inizio alle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Il primo venerdì della rassegna “Parole Nutrienti” 2018 avrà come unica protagonista la parola “Piacere” con ospite Amal, danzatrice e cuoca, che si esibirà nell’arte della danza del ventre e porterà alcune prelibatezze della cucina libanese.

Venerdì 16 febbraio “Piacere”

Rassegna “Parole Nutrienti” 2018

ore 19,30 – piazza Diaz 10/5

Ingresso libero.

E’ richiesta la prenotazione:

Equilibrio nel Movimento

Martina Astengo tel. 338 5417446