Incontro “Simone de Beauvoir: la passione della libertà”

Venerdì 9 novembre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Albenga si terrà la conferenza “Simone de Beauvoir: la passione della libertà” tenuta dalla professoressa Luisella Battaglia dell’Università di Genova. Sarà il primo appuntamento del ciclo “E adesso prima le donne” organizzato dal Dopolavoro Ferroviario e dal Centro Pannunzio.

“Visto il positivo riscontro ottenuto la scorsa stagione abbiamo voluto riproporre gli incontri pomeridiani del venerdì presso la biblioteca comunale. Il filo conduttore saranno le donne: donne speciali, forti, coraggiose, emozionanti – spiega la presidente del DLF Maria Vittoria Barroero – Si spazierà da Oriana Fallaci a Virginia Woolf, da Artemisia Gentileschi alle figure femminili nella Bibbia. Crediamo che anche quest’anno la nostra proposta sia interessante e piacevole e speriamo incontri il favore del pubblico”.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 14 dicembre con “Le donne nella Divina Commedia” tratteggiate dal professor Gianni Ballabio. Al di fuori della rassegna venerdì 30 novembre alle 17:30, sempre in biblioteca, il professor Pier Franco Quaglieni terrà la conferenza “I 70 anni della Costituzione: alle radici dei diritti e doveri dei cittadini” per ricordare l’anniversario dell’entrata in vigore della nostra carta costituzionale.