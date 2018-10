Incontro informativo “Liberi di poter decidere sul proprio fine vita”

Incontro informativo a cura dell’UAAR Circolo di Savona su testamento biologico, disposizioni anticipate di trattamento, eutanasia. Partecipano Eliana Cocca, dottoressa in Filosofia del Diritto all’Università di Bologna e vincitrice del Premio UAAR tesi di laurea 2017, e il dottor Marco Anselmo dell’Associazione Savonese per il Testamento biologico. Introduce la professoressa Franca Ferrando, promotrice dell’Associazione Savonese per il Testamento biologico.

Con l’entrata in vigore della Legge 219 è ora possibile esprimere le proprie volontà e fornire indicazioni precise su pratiche sanitarie da ricevere o respingere in casi in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. Questa legge è sufficiente per garantire il diritto all’autodeterminazione?

Da anni a Savona, come in altre città, è stato infatti promosso un movimento a sostegno del Testamento Biologico e del diritto costituzionalmente protetto del singolo cittadino di poter decidere sul proprio “fine vita”, nel quadro di una visione laica dell’uomo e della società.

Il movimento vuole sensibilizzare una opinione pubblica sovente ancora poco informata dei termini reali di problemi che interessano invece direttamente la totalità dei cittadini, frastornata da una contrapposizione artificiosa fra laici e cattolici e da una strumentalizzazione politica deviante, che andrebbero superate da una riflessione più consona alla delicatezza delle questioni da affrontare.